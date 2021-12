Vejene er pivglatte tirsdag morgen, og mange steder er der faldet isslag.

Både politi, DMI og Vejdirektoratet advarer om glatte veje i store dele af landet.

DMI har udsendt et varsel om risiko for »let isslag« for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

I de tidlige morgentimer advarer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi trafikanterne om at køre yderst forsigtigt.

»Vi har Sjællands største skøjtebane …,« lyder det i et tweet fra politikredsen.

Og advarslen fra politiet lyder altså på, at selv om der bliver saltet, så er der al mulig grund til udvise ekstra agtpågivenhed.

»Alle kommuner er ude og salte, men kør ekstra forsigtigt her til morgen. Hellere komme lidt for sent, end slet ikke,« skriver politiet.

Allerede mandag aften advarede DMI om risiko for isslag.

Vejen var »skøjteglatte,« lød det fra den vagthavende meteorolog

»Det er et farligt fænomen. Det er skøjteglat, så skal man ud, skal man færdes varsomt,« sagde meteorolog Mette Zhang til B.T. mandag aften.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen hele morgenen.