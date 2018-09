Politiet og Rådet for Sikker Trafik påpeger det igen og igen: 'Kør bil, når du kører bil'. Men alt for mange danske bilister overhører advarslen og roder med deres mobiltelefon - selvom vi udemærket ved, at det er både forbudt og farligt.

Derfor forsøger Nordjyllands Politi endnu engang at råbe de danske bilister op.

'Hvis du gemmer din telefon for diskret at sende en besked, ved du nok allerede godt, at det, du gør, er forkert og ulovligt. Imidlertid kan det alligevel ses, at du konstant skæver ned til din telefon, og på grund af den måde du kører på, er det meget tydeligt, at du er distraheret,' skriver Road Safety Wales i det tweet, som Nordjyllands Politi har delt.

Af tweetet fra den walisiske myndighed fremgår det også, at den sms'ende bilist fik en bøde på 200 pund (1.676 kr.) for det potentielt livsfarlige lovbrud.

Drop nu Tinder, for dælan! https://t.co/aJrniMaza7 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 13, 2018

Her i Danmark er uopmærksomhed i trafikken medvirkende til omkring hvert tredje trafikdrab.

Derfor opfordrer politiet bilisterne til at holde fokus på vejen og undgå dagdrømmeri, træthed, stress og betjening af mobiler, gps og andre distraktioner, som fjerner fokus fra det, du er i gang med, når du sidder bag rattet: at køre bil.

Flere kendte danskere er på det seneste blevet fanget i at filme sig selv, mens de kører, herunder komikeren Uffe Holm.

»Det sker aldrig mere,« siger Uffe Holm til DR, der via en gennemgang af komikerens Instagram-profil har afsløret lovbruddene.