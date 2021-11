Pletvis glatte veje og dårlig sigtbarhed er en uheldig kombination i trafikken.

Især hvis du samtidig har en lidt for tung fod på speederen.

Lørdag morgen har der været to uheld på Vestmotorvejen på Sjælland, hvor både dårligt føre og for høj fart har været medvirkende til, at det gik galt.

»Vi har haft to uheld på Vestmotorvejen. Heldigvis er der ikke meldinger om personskade, men folk skal altså sætte hastigheden ned.«

Det siger vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi, Henrik Olesen.

Anmeldelserne kom lige efter klokken ni lørdag morgen fra henholdsvis Ringsted og Bjæverskov.

Vagtchefen tilføjer, at begge de to uheld sandsynligvis skyldes for høj hastighed.

»Man kører alt for stærk og så mister man vejgrebet, og bilen triller rundt,« siger han om det ene uheld, hvor en bil endte på taget i grøften.

Et andet sted på Vestmotorvejen har der også været et uheld. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Et andet sted på Vestmotorvejen har der også været et uheld. Foto: Presse-Fotos.dk

Af samme grund advarer Midt- og Vestsjællands Politi lørdag morgen og formiddag om, at vejene kan være glatte.

Det får vagtchefen til at komme med en kraftig opfordring til bilisterne:

»Folk kører alt for stærk. Man kan altså ikke holde samme hastighed, når sigtbarheden er dårlig og vejene glatte, så sæt nu farten ned og hold afstand.«