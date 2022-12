Lyt til artiklen

Mandag skete der en vanvittig – og potentielt livsfarlig – ulykke på Esbjergmotorvejen.

Det får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at komme med en klar opfordring til bilisterne.

Under kørsel på motorvejen faldt en isflage ned fra en lastbil – og ramte forruden på en bagvedkørende bil.

Heldigvis slap føreren af bilen nådigt fra ulykken.

Forruden blev smadret, da isflagen ramte bilen under kørsel på Esbjergmotorvejen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Forruden blev smadret, da isflagen ramte bilen under kørsel på Esbjergmotorvejen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

»Føreren fik snitsår i ansigtet,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her deler politikredsen også billeder af, hvor stor skade isflagen forårsagede.

Lastbilens chauffør risikerer en betinget frakendelse af kørekortet for ikke at have fjernet is fra lastbilen, før vedkommende satte sig bag rattet.

»Husk nu at fjerne is og sne fra dit køretøj!,« lyder den klare opfordring fra Syd- og Sønderjyllands Politi.