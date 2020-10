Det kunne være endt grueligt galt, da en 68-årig tysk mand torsdag endte som spøgelsesbilist på Fynske Motorvej.

Af uvisse årsager kørte manden nemlig i vestlig retning i det østgående spor ved Middelfart og derved mod trafikken.

Det oplyser Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Politiet modtog anmeldelsen om en spøgelsesbilist klokken 16.36 og rykkede hurtigt ud til Fynske Motorvej, hvor de altså kunne konstatere, at tyskeren var havnet i det forkerte spor.

Hvad der er gået forud for episoden, eller hvordan manden endte som spøgelsesbilist, ved politiet ikke med sikkerhed.

De oplyser dog, at det formentligt var forvirring, der ledte til, at bilisten pludselig kørte imod kørselsretningen.

Den 68-årige mand virkede angiveligt ikke helt til at fatte, hvad der var sket, og derfor kontaktede politiet hans familie med henblik på at få ham hjem til Tyskland i sikkerhed.

»Vi har via tysk politi fået fat i mandens pårørende, som er på vej op fra Tyskland for at hente ham,« siger vagtchefen hos Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Politiet er – med den 68-årige tysker på bagsæder – kørt familien i møde for at sikre, at han kommer hjem i god behold.