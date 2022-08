Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På mandag skal madpakkerne smøres og bøgerne pakkes ned i taskerne, når skoleklokkerne ringer ind til et nyt skoleår rundt omkring i landet.

Det betyder også, at en masse »mindre erfarne« trafikanter skal ud på vejene.

Derfor vil færdselspolitiet i alle landets politikreds møde talstærkt op ved skolerne for at holde ekstra godt øje med trafikanterne, lyder det i et Facebook-opslag fra Politiet.

I de to kommende uger vil man stå klar med lokalpoliti, færdselsbetjente og fotovogne for at kontrollere, at alle kommer sikkert i gang med det nye skoleår. Det oplyser Rigspolitiet til B.T.

4 gode råd til forældre Kør hjemmefra i god tid.

Husk at børn kan have svært ved at overskue trafikken – vis ekstra hensyn til dem.

Biler og fart skaber utryghed på skolevejene, så respekter fartgrænserne.

Husk at du er rollemodel i trafikken for alle børn – også de andres. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Det vil desuden være op til den enkelte politikreds' færdselsafdeling, hvordan man vil afvikle kontrollen.

En ting er dog sikkert: Det er særligt en gruppe, politiet vil holde et ekstra øje med.

Nemlig de travle forældre, der skal sætte sine børn af:

»Vi vil have fokus på trafiksikkerheden på skolevejene og blandt andet holde øje med, om børn har sikkerhedssele på, når de bliver kørt i skole, om mor og far har lagt mobilen fra sig under kørslen, og om hastighederne overholdes,« siger Thomas Mejborn, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, til TV 2 Lorry.

B.T. har tidligere kunne fortælle, hvordan fire ud af ti forældre har oplevet, at andre forældre har kørt for stærkt nær en skole.

I 2020 blev knap 7.000 sigtet for at køre for stærkt i forbindelse med politiets skolestartsindsats.