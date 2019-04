Politiet landet over gennemfører traditionen tro i påskedagene en målrettet indsats mod hastighed, spiritus- og narkotikakørsel.

Påsken indeholder for de fleste en ferie, hvor bilen ofte anvendes som transportmiddel.

Og hvis man har lidt for travlt med at komme hjem på ferie, så kan man hurtigt komme til at trykke lidt for hårdt på speederen.

Der ses en klar sammenhæng mellem farten på vejen og antallet af trafikulykker, og derfor vil de kommende hastighedskontroller primært foregå på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger.

Derudover vil politiet operetholde et præventivt kontroltryk ved at gennemføre kontroller på andre vejstrækninger.

Påsken er samtidig en højtid, hvor man ofte mødes i festligt lag over en påskebryg eller en snaps eller to.

Politiet opfordrer i den forbindelse til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man kan tage en taxa eller bussen hjem.

Patrulljerne vil naturligvis være på vejene i påsken, og udover spirituspåvirkning vil politiet kontrollere, om bilisterne er påvirkede af narkotika eller medicin.