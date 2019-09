Hver tredje dødsulykke i trafikken skyldes uopmærksomhed.

I et forsøg på at få flere til at holde fokus i trafikken sætter landets 12 politikredse derfor ind med en uopmærksomhedskontrol i denne uge.

Kontrollen strækker sig fra mandag 16. september til søndag 22. september.

Indsatsen mod de uopmærksomme bilister skal støtte op om kampagnen ‘Kør bil, når du kører bil’ fra Rådet for Sikker Trafik samt Færdselskommissionens nationale handlingsplan, skriver Rigspolitiet på deres hjemmeside.

I Færdselskommissionens nationale handlingsplan indgår uopmærksomhed som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken. Rigspolitiet har i færdselsstrategien frem mod 2020 sat uopmærksomhed som et af tre skærpede fokuspunkter.

Kontrollerne er en del af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af TISPOL, som er det europæiske færdselspolitisamarbejde.

Undersøgelser foretaget af Rigspolitiets Nationale Færdselscenter over hele landet i 2017 har observeret, hvad 26.000 trafikanter foretog sig bag rattet, mens de kørte på enten by-, lande- eller motorveje.

Undersøgelserne slog fast, at cirka seks procent af alle førere af personbiler og varevogne udførte en handling under kørslen, der kunne distrahere dem og fjerne fokus fra trafikken.

Det betyder, at førerne enten har talt i håndholdt mobiltelefon, indstillet deres GPS, spist eller drukket, mens bilen har været i fart.

Undersøgelserne viste ligeledes, at det særligt er et problem blandt de tunge køretøjer, hvor især lastbilerne er de store syndere. Observationerne viste nemlig, at tæt på 15 procent. af førerne i de tunge køretøjer udførte handlinger, der kunne fjerne deres fokus fra trafikken.

Politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen udtaler til hjemmesiden, at uopmærksomhed i trafikken kan være risikabelt for alle trafikanter, og det derfor er vigtigt, at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, ikke foretager sig noget, der kan aflede deres opmærksomhed.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt,« siger han.