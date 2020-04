Fra 20. til 26. april vil politiet gennemføre målrettet hastighedskontroller i hele Danmark.

Kontrollen indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller. Det skriver Rigspolitiet mandag i en pressemeddelelse.

Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter siger, at det er vigtigt, at danskerne overholder fartgrænserne:

»Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærker de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Christian Berthelsen tilføjer, at selv en lille overskridelse af fartgrænsen har konsekvenser:

»Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.«

De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje. 62 procent af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t. 38 procent af dødsulykkerne sker med en overskridelse på mere end 20 km/t.

Rigspolitiet skriver, at fra 2012 til 2018 omkom 403 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene.