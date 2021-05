Der skete natten til tirsdag et større uheld på Vestmotorvejen mod Køge ved Kværkeby Syd.

En lastbil påkørte autoværnet og sad fast.

Det oplyste Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Uheldet førte til, at der en overgang kun har været begrænset mulighed for at køre forbi stedet.

Tidligt tirsdag morgen oplyser vagtchefen til B.T., at der er blevet arbejdet meget hurtigt på stedet, hvor man har valgt at skære autoværnet ned, så man nemmere kunne få fjernet lastbilen.

»Vi regner med at kunne åbne helt inden for en fem-ti minutter,« fortalte vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi ved 05.20-tiden.

Ikke længe efter kunne politiet på Twitter oplyse, at der nu er helt genåbnet på stedet.

»Motorvejen er nu åbnet op. Udvis dog opmærksomhed, da dele af autoværnet er fjernet,« lyder opfordringen.

Lastbilchaufføren kom ikke noget til under uheldet, og ingen andre kom til skader heller.

»Vi ved ikke, om det skyldes opmærksomhed eller andet, men vi har selvfølgelig taget en snak med ham,« fortæller vagtchefen.