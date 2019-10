Syødtjyllands Politi har onsdag aften valgt at spærre E45 Sønderjyske Motorvej ved frakørsel 66 Chrstiansfeld for at kigge nærmere på en episode fra tidligere på dagen.

Her oplevede en bil nemlig at få knust sit soltag, og nu leder politiet så efter den genstand, der kan have forårsaget dette.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi til B.T.

Episoden skete ved middagstid, men man har først valgt at undersøge det nærmere nu.

»Grunden til, at vi først gør det nu, er af hensyn til trafikken. Der er simpelthen mindre trafik på vejen nu. Vi forventer, at motorvejen vil være lukket i en times tid,« siger Jeppe Thranum, der er vagtchef.

Til at undersøge stedet nærmere anvender politiet politihunde og kriminalteknikeren er også på stedet.

Man vil undersøge nærmere, om der er blevet kastet noget fra motorvejsbroen, som altså har knust soltaget i bilen.

