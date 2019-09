Politiet afblæser nu beredskabsmeddelelsen, som de tidligere fredag havde om branden i Padborg.

På Twitter skriver Sydjyllands Politi, at Industrivej i Padborg fortsat er spærret, og at ligeledes er afspærret ved thorsvej mod Syd og Frøslevvej mod nord, ligesom der også er afspærret ved Toldbodvej.

Afspæringerne forventes at vare til lørdag formiddag.

Fredag eftermiddag bad politiet trafikanter, der benytter sig af Vestmotorvejen i vestgående retning, om at finde sig en anden vej hjem.

P4 Trafik oplyste, at et uheld, der er sket kort efter Køge, har resulteret i, at motorvejen er helt spærret.

»Der er et uheld derude, hvor politi og redning arbejder i øjeblikket,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet Jimi Nyrup.

»Som jeg har forstået forventer de ikke, at det kommer til at vare længe.«