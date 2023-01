Lyt til artiklen

Tænd for lygterne, og sæt reflekser på tøjet, når du cykler.

Sådan lyder budskabet fra Københavns Vestegns Politi, der fra i dag besøger en række skoler for at undervise eleverne i trafiksikkerhed, når de cykler i mørket.

Det sker i forbindelse med kampagnen 'Jeg husker lygterne', der løber frem til 20. januar og omfatter alle 11 kommuner på Vestegnen.

»Vi kommer for at tale med børn og unge om cykler, lys, reflekser og pangfarver. Det handler om, at de kan begå sig sikkert i trafikken, er synlige i mørket og husker cykellygterne,« siger politiassistent Cecilia Kisbye fra Københavns Vestegns Politi.

Hun påpeger, at det kan kan blive farligt at glemme lyset i vintermørke, tåge, regn eller slud, fordi bilisterne har dårligt udsyn.

»Hvis vi møder et barn uden lys på cyklen, sætter vi et par cykellygter på.«

Foruden politiet vil repræsentanter fra Vestegnens kommuner være til stede på de 40 skoler, der er omfattet af kampagnen. Det er fjerde år i træk, at en fælles vinterkampagne sætter fokus på unge cyklisters synlighed i vintermørket.

Cykellygter skal kunne ses på 300 meters afstand og være tændt fra solnedgang til solopgang, hvilket lige nu er fra cirka klokken 15.55 til 8.20, oplyser Københavns Vestegns Politi.