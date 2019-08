Sommerferien er ved at være slut, og de næste par uger vil mange børn færdes på vejene på vej til deres første skoledag.

Det får politiet til at komme med en opfordring.

Det sker nemlig ofte, at forældre, der er i færd med at køre deres egne børn i skole glemmer at tage hensyn til andres børn på vejene og eksempelvis undlader at overholde fartgrænserne.

»Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne«.

Det siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse fra Politiet og fortsætter:

»Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag«.

Manglen på hensyn til andres børn får politiet til at indføre politiindsatser i de kommende uger, hvor børn over hele landet begynder i skole igen.

Her vil politiet have fokus på bilernes hastighed, om børnene har sele på i bilerne samt på forældrenes generelle opførsel i trafikken.

Politiet vil derfor være på gaderne i uge 32, 33, 34 og 35 for at lave manuelle kontroller af bilisterne.

De indsætter samtidig automatisk trafikkontrol, for at holde styr på trafiksyndere.

Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik har desuden strikket en række råd sammen til de forældre, der skal køre deres børn i skole.

De opfordrer til, at man husker at være opmærksom på de mange nye og usikre trafikanter, der vil færdes på vejene i den kommende tid.