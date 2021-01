Det så voldsomt ud, da en personbil onsdag morgen kørte af vejbanen og landede på taget i en grøft.

Uheldet skete uden for Skive, og vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jan Nørrum, fortæller til B.T., at der trods de voldsomme billeder heldigvis ikke var tale om alvorlig personskade.

»En person sad teknisk fastklemt og er kørt til tjek på sygehuset, men det var ikke alvorligt,« siger han.

Politiet betegner episoden som et »glatføreuheld«, og dem har der været en del af onsdag morgen.

Alene i det midt- og vestjyske var der indtil klokken ni meldt om fire færdselsuheld og fem faldulykker.

Kort efter kunne Ritzau meddele, at der havde været intet mindre en 11 uheld: Fem i trafikken og seks faldulykker.

Heldigvis skulle ingen være kommet alvorlig til skade.

Også i Nordjylland var der tidligere onsdag morgen et uheld som følge at glat underlag. Også her slap de implicerede uden alvorlige kvæstelser.

Vejdirektoratet advarer onsdag morgen og formiddag om risiko for sne- og isglatte veje i store dele af landet.