Der begynder at være tæt pakket på Holbæk Motorvejen før afkørsel 12 ved Roskilde Festival.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Ifølge politiet hober biler sig op i nødsporet og 1. vognbane, mens flere, der skal køre fra, opdager det for sent og derfor forsøger at mase sig ind fra vognbanen.

'Det skaber opbremsing og farlige situationer,' skriver politiet.



Bilister skal være særligt opmærksom i svinget 300 meter før afkørsel 12 på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, da der her er opstået et massivt kø-kaos, da voldsomt mange biler forsøger at komme af motorvejen.

Midt- og Vestsjællands pressekvinde uddyber, at der er massiv trafik på alle vejene rundt om den populære festival.

Udover Holbæk Motorvejen er især Køgevejen mellem Roskilde og Køge massivt presset.

»Der holder rigtig mange biler - især lige omkring indgang øst, hvor mange folk skal sættes af,« siger Camilla Broholm og påpeger, at det bestemt ikke er alle bilister, der er lige god til at overholde loven:

»Trafikken holder bomstille, og det får folk til at sætte folk af på landevejen, der har to spor i begge retninger, hvilket skaber nogle farlige situationer, for hvis trafikken pludselig glider igen, står folk altså midt på landevejen og blomstrer.«

»Flere biler vælger desuden at lave U-vendinger, når de har sat folk af, selvom der er fuldt optrukket på stedet, og det er simpelthen helt forbudt,« fortsætter hun.

Politiet råder folk til at passe på hinanden i trafikken.

»Der er så mange biler, og det kan lynhurtigt gå galt, så overhold færdselsloven og skiltningen på stedet,« lyder det.