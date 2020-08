'Giv agt'

Sådan indleder Syd- og Sønderjyllands Politi et tweet om et uheld, som påvirker trafikken mellem Varde og Esbjerg.

Rute 12, Forum Hovedvej, er helt spærret mellem de to byer.

Det skyldes, at en væltet lastvogn spærrer vejen.

GIV AGT: Rute 12 - Forum Hovedvej mellem Varde og Esbjerg er helt spærret pga. en væltet lastvogn. Brug rute 11 og E20 via Korskroen. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 26, 2020

Politiet opfordrer bilisterne til at benytte Rute 11 og motorvej E20 via Korskroen for at komme udenom vejspærringen.

Opdateres...