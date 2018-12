»Kør bil, når du kører bil!«

Opfordringen fra politiet er ikke til at misforstå, efter en 63-årig Falck-ansat mandag blev dræbt i en trafikulykke på Vestmotorvejen.

En 19-årig bilist, der nu er sigtet for uagtsomt manddrab, kørte mandag eftermiddag ind i en skiltevogn.

Og det undrer Frank Toftum, der er politikommissær hos Sydsjællands Politi.

»Man tænker: 'Hvordan fanden kan folk overse det?'. De må have deres koncentration et andet sted, for der er både en lysende pil og gult blink på skiltevognen,« siger han.

Den Falck-ansatte mand stod foran skiltevognen og arbejdede. Her var han i gang med at reparere et lille hul i kørebanen.

Det er politiets umiddelbare teori - ud fra forskellige vidneudsagn - at den 19-årige mand kørte ind i skiltevognen, som derefter ramte Falck-medarbejderen.

Senere på aftenen blev en anden skiltevogn påkørt på Køge Bugt Motorvejen, men heldigvis krævede denne episode ingen ofre.

To gange på én dag er unormalt, men ikke desto mindre er de danske bilisters fokus et stort problem for politiet.

»Jeg kan jo kun sige: 'Kør bil, når du kører bil!' Gang på gang ser vi, at folk taler i mobiltelefon eller lige skal skrive en sms. De danske bilister mangler bare den der hensyntagen en gang imellem,« siger Frank Toftum.

Loven er skruet således sammen, at der er fordoblede bøder, når man overtræder færdselsloven nær vejarbejde.

Politiet gør altså sit for at ændre bilisternes adfærd, men lige let hjælper det.

»Vi oplever også, at vores patruljevogne med blå blink bliver påkørt, hvis vi eksempelvis er ude til et uheld. Derfor har vi blandt andet aftalt, at vi drejer hjulene ind mod den nærmeste rabat.«

»Så hvis den bliver påkørt, rammer den ikke en af os eller triller ud på kørebanen,« siger Frank Toftum.

Frank Toftum oplyser, at man alene hos Sydsjællands Politi har omkring ét tilfælde om året, hvor en patruljevogn bliver ramt på motorvejen, mens den holder parkeret.

Den 19-årige mand kom selv til skade i ulykken, men er uden for livsfare.