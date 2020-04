63 bøder og otte betingede frakendelser af kørekortet.

Sydøstjyllands Politi havde tirsdag en travl dag, da de tomme motorveje fik folk til at sætte farten op.

»I starten af de her corona-dage var der egentlig et rimelig afstemt hastighedsmønster. Det var ikke noget, der vakte bekymring overhovedet. Det gør det nu. Vi ser flere og flere, der kører rigtig meget for stærkt,« siger Jesper Engelund, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, til TV Syd.

De seneste tal fra Vejdirektoratet viser da også, at antallet af personbiler og små varevogne på de danske motorveje er faldet med helt op til 45 procent.

Og det er tilsyneladende det, der får folk til at trykke ekstra hårdt på speederen, mener politiet.

Mest tydeligt blev det, da en enkelt bilist blev taget på Esbjergmotorvejen.

Pågældende kørte med hele 198 kilometer i timen.

Derfor frygter politiet også, at der begynder at tegne sig en tendens, hvor danskerne tror, at de kan sætte farten op, fordi vejene i perioder nærmest er tomme.

Men sådan forholder det sig altså ikke.

Bliver man således taget i at køre 30 procent hurtigere end den tilladte hastighed, får man et klip i kørekortet.

Har man trykket endnu hårdere på speederen, kan man miste sit kørekort eller i værste fald komme i fængsel.

Politiet oplyser derfor også, at de vil være mere synlige i de kommende uger.