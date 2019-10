Den Nordjyske Motorvej E45 har torsdag aften været spærret i sydgående retning.

Motorvejen er spærret omkring afkørsel 31 ved Støvring S på grund af en politiefterforskning.

B.T. har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der forklarer, at man spærrede dele af motorvejen på grund af meldinger om 'mistænkelige forhold'.

»Klokken 19.04 får vi en melding om nogle mistænkelige forhold på en adresse i Aalborg. Det vedrører en bil, som var kørt fra stedet, og der gik nogle meldinger om mulige våben i bilen,« forklarer Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi og fortsætter:

»Vi får fat i bilen og vælger at lukke motorvejen, så vi ikke får biler indimellem.«

Bilen, bilens fører og øvrige fire passagerer er siden blevet visiteret af politiet, og her har man ikke fundet nogen former for våben.

»Der er ikke yderligere, der kan godtgøre, at de skal tilbageholdes, så de har fået lov til at køre videre.«

Politiet har forladt motorvejen, hvorfor der er åbnet op for bilister.