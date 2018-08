Den Fynske Motorvej E20 er i øjeblikket helt spærret i retningen mod Jylland ved afkørsel 52 Odense SV på grund af politiefterforskning.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Vejdirektoratet vil ikke udtale sig om sagen men kan fortælle, at de har en tavlevogn placeret, og at det ikke er muligt at komme igennem ved den ovennævnte afkørsel.

E20 Fynske Motorvej er spærret ved <52> Odense SV mod Jylland pga. politiefterforskning. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 23.00 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) August 28, 2018

Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 23.00

B.T. forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.

B.T. følger sagen...