Det amerikanske politi har offentligjort en video af en voldsom bilulykke for at advare bilister mod at skrive sms'er under kørsel.

Videoen viser, hvordan bilisten kører på en landevej i Berlin, Massachusetts, bag en anden bil, men lige så stille glider bilisten ud i siden af vejen og kører frontalt ind i en lygtepæl.

Sammenstødet med lygtepælen er så voldsomt, at bilen fløj rundt i luften og landede med taget nedad på vejen.

Bilisten led heldigvis kun mindre skader, men er blevet sigtet for at bruge sin mobil under køreturen.

Nu offentliggør det amerikanske politi videoen til skræk og advarsel for folk, der selv kan finde på at have mere fokus på mobilen end på vejen under kørsel.

Det amerikanske politi siger ifølge RTE, at de har lagt videoen ud for at »minde alle om de alvorlige konsekvenser, det kan have, hvis man sender sms'er under kørsel, er distraheret på anden vis, eller har drukket alkohol eller taget stoffer«.

De beder indgående folk om at vise videoen til venner og familie:

»Se venligst dette som en påmindelse, og vis den til din familie og dine venner. Sms'en, Facebook, Snapchat kan vente. Det er ikke værd at ofre dit eget - eller en andens - liv på«.