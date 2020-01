58 sager og bøder for 400.000 kr. på kun to dage.

Det er resultatet af en varebilskontrol, som Fyns Politi onsdag og torsdag har foretaget i forbindelse med, at nye regler trådte i kraft i sommer.

Derfor går politiet nu ud med en opfordring:

»Resultatet af kontrollen giver os anledning til at opfordre vognmænd og chauffører til at sætte sig rigtig godt ind i de nye regler for registrering af- og kørsel med varebiler, for vi kan jo konstatere, at der er en del, som ikke har styr på det, og det bliver hurtigt dyrt.«

Reglerne indebærer, at der stilles nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Men på trods af, at det er over et halvt år siden, at reglerne trådte i kraft, har mange slet ikke sat sig godt nok ind i dem.

Fyns Politi skrev i forbindelse med kontrollerne 58 sager. De fleste af sagerne handler om overtrædelse af reglerne om godskørsel.

De nye regler indebærer, ifølge varebilskrav.dk, at varebiler og vogntog, der har en vægt på mellem 2.000 kg og 3.500 kg, og som fragter gods, der vejer over 11 kg pr. stykgods, nu er omfattet af godskørselsloven.