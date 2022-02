Ved det danske bus- og togselskab Arriva kan man godt mærke det høje smittetryk.

Og det har betydet aflysninger på flere afgange de forgangne uger – senest mandag.

»Arriva er også påvirket af coronasmitte blandt vores medarbejdere, ligesom rigtig mange andre virksomheder er i de her tider med høje smittetal,« siger Thomas Fog-Petersen, der er kommunikationskonsulent ved Arriva.

Han fortæller, at Arriva forsøger at undgå aflysninger, men nogle gange kan det ikke lade sig gøre.

»Vi forsøger på bedste vis at opretholde en normal køreplan. Vi gør alt, hvad vi kan for at få besat vores vagter. Men det er klart, i nogle tilfælde kommer sygemeldingen med kort varsel, og der kan vi desværre ikke nå at finde en kollega,« siger Thomas Fog-Petersen.

Selvom selskabet nu i flere uger har været plaget af sygemeldinger, har de dog ikke ændret i busruterne – men det har været i overvejelserne.

»Vi har vurderet, at det er bedst at opretholde en normal køreplan så længe, det er muligt. Det er bedre end at reducere de daglige afgange, vi har. Men situationen kan ændre sig hurtigt og fra dag til dag, så det kan være, det ser anderledes ud om lidt, og så må vi tilpasse os en ny situation,« siger han og fortsætter:

»Men det kan selvfølgelig medføre aflysninger. Vi beklager meget, og vi forsøger at melde ud i så god tid, som vi kan.«

Allerede i løbet af januar kunne virksomheden se, hvor det bar henad med coronasmitten, og de har derfor planlagt forskellige scenarier.

»Vi er forberedt, så vi kan ændre driften hurtigt, hvis der er behov for det,« siger Thomas Fog-Petersen.