Med omtrent 50.000 flyvninger i bagagen er Boeing 737-600 gået på pension efter 20 års trofast tjeneste.

Kaptain Rolf Liland stod for flyvningen, da flyet for sidste gang nogensinde bevægede sig ud på sin SAS-rute mellem Stockholm og Oslo lørdag.

En rute, der i dagens anledning var lidt anderledes, end den plejede at være. Og lidt længere, skriver NRK.

I stedet for at flyve direkte mellem de to hovedstæder satte kaptajnen kurs mod Danmark, før han vendte flysnuden mod Oslo.

Her flyets fulde rute.

Og på vejen hertil gav han en lille opvisning - i hver fald til dem, der følger med på flyradarer - mellem Skagen og Gøteborg.

Han efterlod nemlig et radarspor, der lignede tallet 600. 600, som også er det sidste tal i flyets navn.

Heldigvis havde passagererne ikke travlt med at komme frem. De var alle flyentusiaster, som havde glædet sig.

»Vi fik mange runder med applaus undervej. Passagererne ville da heller ikke forlade flyet efter landing. Alle tog os i hånden efter turen,« fortæller Rolf Liland til norske NRK.

Flytypen blev lanceret i 1995 efter en anmodning fra SAS.

Og den har været værdsat, fortæller kaptajnen, der beskriver flyet som både let at flyve og robust bygget.

Flytypen er i øvrigt blandt de eneste, som aldrig har været involveret i en ulykke, skriver det norske medie.

Men nu er det altså slut. Boeing 737-600 bliver erstattet med en nyere model, som ikke bruger lige så meget brændstof, lyder det fra SAS.

Flyets sidste tur var dog klimavenlig nok. Sas har købt en mængde biobrændstof svarende til det, der blev brugt, og betalt CO2-kompensation for alle ombord, understreger flyselskabet.