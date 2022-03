Klokken er 06.07. Det er mørkt og koldt, og Pia Andersen står i Grenaa og venter på Letbanen. Hun skal med hele vejen til Aarhus, hvor hun skal møde på arbejde. En tur, der normalt tager en time og tyve minutter.

Men sådan går det ikke denne morgen.

I stedet må hun vente på en bus i 45 minutter, og når ventetiden er ovre, går der to timer og et busskifte, før Pia når frem på job.

Det lyder umiddelbart harmløst, at hun en enkelt morgen skal væbne sig med tålmodighed og acceptere at komme lidt senere på arbejde. Men sandheden er en anden.

Det er en situation, hun har stået i mange gange – så mange, at frustrationerne nu har fået bægeret til at flyde over, særligt efter de seneste to uges tid, hvor Letbanen mange dage i træk har været ramt af aflysninger og forsinkelser på grund af is på køreledningerne.

Det fik Pia Andersen, ligesom mange andre, til at ryge til tasterne i Facebookgruppen 'Letbanen Passagerklub'.

»Det største problem er manglen på information,« fortæller Pia Andersen til B.T.

»Det er blevet bedre, men det er stadig ikke godt. Det er en udfordring, og jeg har påtalt flere gange, hvor stort et problem det er, at deres kontor først åbner klokken 8 om morgenen, når vi står mange og venter tidligere.«

Pia Andersen forklarer, at de sommetider om morgenen har stået på perronen og ventet på informationer om, hvorvidt næste letbanetog også ville blive aflyst – samtidig har de haft svært ved at afgøre, om de kunne gøre brug af rejsegarantien og bestille en taxa.

Er det okay, at Letbanen i perioder er ramt af aflysninger og forsinkelser pga. frostvejret?

»Der er rejsegaranti, ja, men der er dog et aber dabei med den rejsegaranti, for det koster måske omkring 1.300 kroner med en taxa fra Grenaa til Aarhus. Det er ikke noget, man bare bestiller, med mindre man er sikker på, at det bliver dækket.«

Hun mener samtidig, at Aarhus Letbane marginaliserer og ekskluderer en gruppe pendlere, fordi man selv skal lægge ud for taxaregningen.

»At lægge penge ud for taxa fem dage i træk, det ville nok blive over 6.000 kroner. Og det er ikke noget, man bare lige gør, hvis man er usikker på, om de penge kommer tilbage,« forklarer Pia Andersen.

Heldigvis har hun også mange gode oplevelser med Letbanen. Og de erstatningsbusser, der blev sat ind efter nogle dage med aflysninger, kører også upåklageligt – omend hun skal tage en bus først fra Grenaa til Rønde og derfra skifte mod Aarhus. En tur, der tager to timer.

Er det ikke okay, at der er nogle problemer en gang imellem, og at det tager tid for dem at få styr på det med olien, der skulle være løsningen?

»Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg er ligeglad med, hvad deres problem er. Jeg vil ikke høre flere sange fra de varme lande om nye olier og smørelser. Jeg vil vide, hvad vi borgere skal gøre, når vi står der klokken 6 om morgenen og ikke kan komme i kontakt med nogen.«

Direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, forklarer til B.T., at det ikke er dem, men Midttrafik, der står for al den kundevendte kontakt. Derfor kan han ikke bare beslutte at åbne et kundeservicecenter tidligt om morgenen eksempelvis.

»Jeg kan sagtens forstå, de er frustrerede. Det med informationerne er et område, vi har arbejdet med og forbedret markant de sidste par år. Om morgenen melder vi ud på Midttrafik i den gule bjælke, vi skriver også allerede om aftenen før, hvis vi kan, om togene er aflyste. Der står også, at der er togbusser i stedet for,« siger Michael Borre.

Han forklarer, at man efter kritik fra passagerer i sidste uge talte med Midttrafik om, at de også skulle skrive i den gule bjælke, at man skal være opmærksom på, at bussen kører på andre tidspunkter end toget gør. Det har nu stået der siden i mandags.

Midttrafik skriver i et skriftligt svar til B.T., at de er klar over, at det for mange kunder kan være utrygt at lægge ud for en taxa, hvis ikke de har fået bekræftet, at Midttrafiks rejsegaranti gælder.

Rejsegarantien dækker dog altid, når Letbanen ikke kører på grund af is på køreledningerne, oplyser de.

»Vi arbejder på en løsning, hvor kunden automatisk kan få godkendt rejsegaranti uden for Midttrafiks åbningstider, ligesom vi overvejer at udvide åbningstiden på telefonerne til klokken 7.00 i en forsøgsperiode,« siger Midttrafik.

De forklarer desuden, at de tidligere har undersøgt alternative muligheder for at undgå kundernes udlæg, men ikke har fundet en tilfredsstillende løsning endnu.

I mandags udsendte Aarhus Letbane en pressemeddelelse, hvor de forklarede, at de var ærgerlige over situationen.

Heri fremgik det også, at de fortsat mener, at Interflons olie, som er den, de smører kørerledningerne med nu, er den bedste løsning. Michael Borre fortæller også til B.T., at det er planen at fortsætte med den næste vinter også.

Spørger man Pia Andersen, er hun ikke ligeså fortrøstningsfuld.

»Jeg tror ikke på, at det bliver perfekt nogensinde. Der vil altid være nogle dårlige dage på grund af vejret, så jeg vil vide, hvad de vil stille op i de situationer.«