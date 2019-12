Der kører ikke Fjern- og Regionaltog til og fra Ny Ellebjerg Station i København.

Det skriver DSB på deres Twitter, hvor de forklarer, at det skyldes, at politiet arbejder på stedet.

Politiet bekræfter overfor TV2, at sporene er lukket, da en mand er afgået ved døden.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.

B.T.s mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede, og at ulykken, hvor manden er afgået ved døen skyldes, at han er blevet påkørt af et tog.

S-tog-linjerne til og fra stationen er stadig åbne, og de er placeret på et andet afsnit af stationen end Regionaltogene.

Opdateres...