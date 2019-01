En mand er mandag eftermiddag blevet påkørt af et forbikørende tog på Vesterport Station.

»Han blev ramt af toget og kastet tilbage på perronen,« siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin til B.T.

På grund af personpåkørslen er der længere rejsetid fra Vesterport Station mod Høje Taastrup, Køge, Hundige, Solrød Strand, Frederikssund og Ballerup, oplyser DSB.

Det skyldes politiets arbejde på Vesterport Station.

»Vi er ved at undersøge, hvad der førte til, at manden blev påkørt,« siger vagtchefen.

Politiet blev alarmeret om ulykken klokken 16.19.

Kristian Rohdin ved endnu ikke, om personpåkørslen skyldes et uheld, eller om manden blev skubbet ud mod det forbipasserende tog.

Manden er blevet kørt væk i en ambulance.

»Det ser ikke ud til, at være livstruende, men det er klart, at det er alvorligt at blive ramt af et tog,« siger Kristian Rohdin.

