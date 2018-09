En personpåkørsel ved Ordrup Station nord for København skaber tirsdag eftermiddag store forstyrrelser af S-togenes myldretidstrafik.

Grundet påkørslen kørte der en overgang slet ingen S-tog mellem Hellerup og Klampenborg, oplyste DSB på Twitter.

Kort efter klokken 16 er driften dog genoptaget, men der kører færre tog end normalt på linje C mellem Hellerup og Ballerup.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen klokken 15.30 og rykkede hurtigt ud til stationen.

Ændringerne skyldes en personpåkørsel ved Ordrup Station.

»Vi kunne konstatere, at der lå en mand under et tog. Ifølge de vidneforklaringer, vi har fået, har han selv lagt sig på sporene. Vi går derfor ud fra, der er tale om en bevidst handling. Manden er blevet ramt af toget, men er sluppet med overfladiske skrammer,« siger vagtchef David Borchersen.

Det er uvist, hvornår trafikken bliver normaliseret.

Ifølge vagtchefen går der dog ikke lang tid.