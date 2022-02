Et færdselsuheld i Rødovre på Tårnvej har mandag eftermiddag skabt trafikale udfordringer.

Her kørte fire biler nemlig sammen, oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

Ved kollisionen blev en person i en af bilerne teknisk fastklemt.

Det betyder, at personen ikke sidder fysisk fast i bilen, men at der er indikationer på, at personen kan have nakke eller rygskader, og derfor klipper man bilen i stykker omkring den tilskadekomne.

»Den besked tager vi alvorligt og reagerer på. Men det viste sig, at der ikke var tegn på personskade,« oplyser vagtchef Lasse Michelsen.

Personen er efterfølgende blevet kørt til et ekstra tjek på skadestuen.

Hvordan uheldet er sket, kan vagtchefen ikke svare på.

Han fortæller, at der er ryddet op på stedet igen.

Færdselsuheldet i Rødovre har ikke været det eneste mandag eftermiddag.

Vagtchefen fortæller, at de har modtaget anmeldelser om seks færdselsuheld i løbet af eftermiddagen. Ingen af uheldene har dog involveret personskade.