En person er blevet ramt af lokaltoget på Skibstrup Station.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte.

»Det drejer sig om en herre i 60'erne, der ifølge vores meldinger har mistet balancen på perronen,« siger Jakob Tofte og fortsætter:

»Det resulterede i, at han faldt ned på skinnerne, og i den forbindelse er han kommet til skade.«

Hovedstadens beredskab fortæller, at der kort efter ulykken både var ambulance, akutbil og lægehelikopter på stedet.

Den ældre herre er nu fløjet på Rigshospitalet, og ifølge de meldinger, Jakob Tofte har fået, er manden uden for livsfare:

»Vores melding går på, at han er uden for livsfare. Han er faldet ned på skinnerne som følge af et uheld, mens toget holdt stille og er blevet ramt, da det satte i gang fra perronen,« siger Jakob Tofte.

Skibstrup St. ligger på Hornbækbanen mellem Helsingør og Gilleleje.