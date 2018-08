En mand er død efter at være blevet ramt af et tog ved Skibbild nord for Herning Station. Det oplyser politiet til B.T.

Alle tog mellem Herning og Holstebro holder derfor stille i øjeblikket.

Der kører derfor i øjeblikket togbusser mellem Herning og Holstebro. DSB forventer, der kører tog på strækningen igen klokken ca. 17.

Togene holder i øjeblikket stille ml Herning og Holstebro

Det skyldes en personpåkørsel nord for Herning St.



Vi ved endnu ikke hvornår vi kan køre tog ml Herning og Holstebro og de første Togbusser er nu på vej.

Du kan holde dig orienteret via: https://t.co/cPOSe9UO7e pic.twitter.com/dSYyc26zFk — DSB (@omDSB) August 17, 2018

Togbusserne stopper ligesom toget i både Vildbjerg og Aulum.

Bliver du mere end 30 minutter forsinket på din rejse, gælder DSBs rejsetidsgaranti.

Opdateres...