Syd- og Sønderjyllands Politi meddeler, at en person er afgået ved døden som konsekvens af en færdselsulykke.

Her har en personbil påkørt et træ, og føreren af bilen er afgået ved døden.

Det drejer sig om en 63 årig mand fra Østjylland.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær.

»Der var ikke andre i bilen end føreren,« siger han og fortsætter:

»Ulykken er sket på et lige stykke landevej, hvor personbilen har krydset vejen og kørt hen over en grøft og ind i et vejtræ.«

»Vurderingen er, at han har mistet bevidstheden eller er faldet i søvn«.

Politiet modtog anmeldelsen 06.40.

Her så en forbipasserende, at der lå en bil i grøften, og at der sad en person i bilen, der ikke var i live.

Kort tid efter ankom ambulancen, og lægefolkene erklærede manden død.

Ulykken er sket på Mommarkvej på Sydals.

Føreren har ikke anvendt sikkerhedssele.