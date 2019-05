Det kan godt betale sig at skærpe sin opmærksomhed, når man bevæger sig rundt i sin bil i denne uge.

Landets 12 politikredse vil nemlig fra mandag den 6. maj til søndag den 12. maj sætte hårdt ind over for uopmærksomme trafikanter på vejene.

Den skærpede kontrol skyldes, at uopmærksomhed er medårsag til hver tredje dødsulykke i trafikken. Det viser en undersøgelse, som Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført for hele landet i foråret 2017.

I undersøgelsen har de kigget på, hvad trafikanterne foretager sig, når de sidder bag rettet - altså udover at køre bil.

Intet mindre end 26.000 trafikanter på både by-, lande- og motorveje er blevet observeret i forbindelse med undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at hele seks procent af alle førere af personbiler og varevogne udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken, når de kører bil.

Det står dog endnu værre til, når det kommer til førere af de tunge køretøjer - især lastbiler - hvor hele 15 procent har svært ved at lade deres håndholdte mobiltelefon blive i lommen, holde deres fingrene fra GPS'en eller lade deres sodavand blive stående i kopholderen, mens bilen er i fart.

Det er ikke bestemt ikke uforståeligt, at uopmærksomhed har en finger med i spillet i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken.

Blot få sekunders uopmærksomhed kan ende fatalt

Ifølge Rigspolitet når man nemlig at køre hele 89 meter uden at have øjne på trafikken, hvis bare man kigger på sin telefon eller GPS i fire sekunder, mens man kører 80 km/t. på en landevej.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt,« udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.«

Rigspolitiet har i færdselsstrategien frem mod 2020 sat uopmærksomhed som et af tre skærpede fokuspunkter.