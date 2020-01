Har du en lille bil, og skal du over Storebæltsbroen, så skal du være ekstra opmærksom.

Det er nemlig ikke altid, at der bliver trukket det korrekte beløb på din Brobizz.

Lige netop det har Jannie Mann fra Nyborg oplevet hele fire gange i december, fortæller hun til Fyens Stiftstidende.

Hun kører i en Toyota IQ, som måler under tre meter i længden, og det betyder at, hun kun skal betale motorcykeltakst.

Det vil sige 101 kroner i stedet for 194 kroner.

Sund & Bælt forklarede i forrige uge til Fyens Stiftstidende, at fejlen i betalingsanlæggets software var fundet og udbedret.

Dog opfordrer de fortsat kunder i små biler - som for eksempel Toyota IQ og Smartcar - til at være opmærksomme.

Målingen af bilerne i betalingsanlægget kan nemlig slå fejl, hvis der er monteret ekstraudstyr bag på bilen.

»Vi arbejder mod den højeste kvalitet på 99,9 procent og monitorerer løbende den leverede kvalitet, siger Palle Nygaard, driftschef for Storebælts betalingsanlæg, til Fyens Stiftstidende.

Jannie Mann fortæller til mediet, at hun for et par uger siden kørte over broen og blev opkrævet 194 kroner, altså det forkerte beløb.

Da hun kørte tilbage samme dag blev bilen målt korrekt, og der blev trukket 101 krone.

Men det skulle der ifølge Sund & Bælt ikke være noget mærkeligt i, da man i nogle tilfælde korrigerer prisen manuelt, hvis en medarbejder ser, at køretøjet bliver målt forkert.