Det gælder om at være særligt opmærksom, hvis du bevæger dig ud i trafikken denne morgen.

Der er nemlig risiko for både glatte veje og for tæt tåge eller rimtåge flere steder i landet.

Det oplyser henholdsvis Vejdirektoratet og Danmarks Meterologiske Institut.

På Vejdirektoratets hjemmeside er kortet over landets vejnet flere steder markeret med advarselsskilte om glatte veje. Det gælder både for Jylland, Fyn, Sjælland og øerne - dog særligt omkring Esbjerg og i Trekantsområdet.

DMI risiko for tæt tåge eller rimtåge : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/RDfbVVVIX2 — DMI (@dmidk) January 21, 2019

Det skyldes, at vejtemperaturen flere steder er under nul grader.

Udover de glatte veje har DMI udsendt et varsel om risiko for tæt tåge eller rimtåge, hvor sigtbarheden kan komme under 100 meter.

Varslet er gældende for Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Fyn, Køge Bugt, Lejre, Roskilde, Sønderjylland, Billund, Trekant området, Høje Taastrup og Vejen indtil omkring klokken 08:00.

'Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt', lyder det fra DMI.

Der har tidligt tirsdag morgen allerede fundet uheld sted på vejene.

På Køge Bugt Motorvejen skete der ved 06-tiden et uheld i nordgående retning mellem afkørsel 31a Solrød S og 30 Solrød N.

En kort overgang var det venstre spor spærret på motorvejen, men alle spor er nu åbne igen.

Uheldet har dog skabt kødannelse på stedet, så rejsetiden indtil videre er forlænget med op mod ti minutter.