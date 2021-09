Har du parkeret på Europaplads 16, Thit Jensens Gade 1-34 eller Ny Banegårdsgade 46 i Aarhus? Så skal du måske have penge tilbage.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Hun vurderer, at firmaet Apcoas betalingsmetode har været så svær at gennemskue, at forbrugerne i en række tilfælde har betalt for meget.

Det skyldes, at kunderne har betalt mere, end hvad timetaksten faktisk var, for at holde parkeret. De har altså slet ikke fået noget for de ekstra penge.

Har du parkeret i Aarhus og skal have penge tilbage? Så vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Kontakt gerne: kaek@bt.dk

Forbrugerombudsmanden forklarer vurderingen således:

»Parkering på de 16 Apcoa-parkeringspladser kostede en timetakst per påbegyndt time. Forbrugerne betalte med kort i betalingsautomaterne, men skulle vælge et beløb ved at klikke på forskellige værdiknapper på skærmen, for eksempel to kroner, frem kroner, ti kroner eller tyve kroner.

Oversteg det valgte beløb timetaksten for et helt antal timer, trak Apcoa hele det valgte beløb fra betalingskortet, men gav kun forbrugeren ret til parkering i det hele antal timer.

Det overskydende beløb udløste altså ikke mere parkeringstid,« står der i pressemeddelelsen.

Og det er altså ifølge Forbrugerombudsmanden ikke fair vilkår for forbrugerne, når de ikke er orienteret om, at det forholder sig sådan.

»Vi har vurderet, at opkrævning af beløb ud over prisen er et urimeligt aftalevilkår, når man betaler med betalingskort. Forbrugerne har dermed krav på at få de penge tilbage, som de uretmæssigt har betalt,« siger Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen.

»Forbrugerne skal selvfølgelig ikke betale for noget, de ikke får. Med et betalingskort er det jo netop muligt at trække det præcise beløb, som svarer til parkeringstiden,« tilføjer hun.

Det er i perioden 16. november til 17. februar 2020, at selskabet har taget for meget for parkeringen.

Udover de tre steder i Aarhus gælder det en række steder rundt om i landet.

Her kan du læse om, hvordan du får dine penge tilbage.