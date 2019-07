Ulovlige parkeringer er ikke bare irriterende, de kan også være decideret farlige.

I Aarhus oplever naboer til Tangkrogen på Dalgas Avenue, at folk, der skal besøge området, gang på gang parkerer ulovligt. Især når der afholdes arrangementer, og presset på parkeringspladser derfor intensiveres.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Men det er ikke kun privatpersoner, der generes af folks hensynsløse parkering.

Søndag skrev Østjyllands politi således, at borgere igen havde parkeret foran portene til brandstationen på Sumatravej, der ligger få hundrede meter fra Tangkrogen.

Det kan være farligt, skriver politiet:

‘Vi oplever igen i dag, at borgere parkerer ulovligt foran portene til brandstationen på Sumatravej. Det kan i yderste konsekvens blive meget kritisk, hvis materiellet ikke kan komme ud.’

Aarhus Stiftstidende har snakket med Jes Nygaard, der bor ved Dalgas Avenue, og han retter en skarp kritik mod kommunen.

»Det er rablende galt. Og det er kun blevet værre i de ti år, så jeg tænker, at kommunen bevidst lader være med at løse problematikken for i stedet at skrive en masse parkeringsafgifter,« lyder det ifølge mediet fra Jes Nygaard.

Aarhus Kommune har været på banen og afviser anklagerne om bevidst at gå efter indtjening på parkeringsafgifter.

Til gengæld fortæller Joshua Krogager fra Teknik og Miljø, at man fra kommunens side har taget fat i Classic Race Aarhus og kræmmermarkedet på Tangkrogen, der trækker mange gæster til området.

Her har man fortalt arrangørerne, at de skal sætte personale til at guide folk til parkering.