Klokken 14.00 går det løs.

I hvert fald, hvis man er bilist, der begiver sig ud på de danske motorveje. Vejdirektoratet advarer både om forlænget rejsetid onsdag og skærtorsdag.

»Onsdag er der øget risiko for kø i tidsrummet 14.00-18.00 – derfor er det en god idé at køre afsted på et andet tidspunkt,« siger vagthavende ved direktoratet Rikke Viinanen.

Det samme gælder for tidsrummet 10.00-14.00 skærtorsdag. Herunder kan du se de strækninger, der vil blive hårdest ramt af kø.

Foto: Vejdirektoratet

»Jeg ved ikke, hvad den forlængede rejsetid bliver, men jeg kan sige, at den næsten med sikkerhed bliver forlænget,« siger Rikke Viinanen.

Hvis man alligevel vælger at køre ud i de udsatte tidsrum, så er det vigtigt, at man er opmærksom på de øvrige bilister.

»Det er klart, at hvis der er kødannelse, så er risikoen for sådan noget som harmonikasammenstød også større,« siger hun.

Den øgede trafik vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske motorvej, men også via rute 21 mod Sjællands Odde.

Der kan desuden opstå tæt trafik på E45 Sønderjyske motorvej mellem grænsen og Kolding.

Vejdirektoratet forventer, at hjemrejsedagene i påsken vil fordele sig så jævnt, at kødannelse ikke bliver et stort problem.