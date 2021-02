'Massive køer' og 'proppet med biler fra til- og frakørslerne'.

Sådan lyder meldingerne tidligt onsdag morgen omkring Holbækmotorvejen. Her skal bilister skal være ekstra opmærksomme på grund af oversvømmelse på vejene.

Lige nu står det så slemt til, at der er meldinger om lange og massive køer på grund af oversvømmelse. Det skriver DR P4 Trafik København & Sjælland.

I retningen mod København, lige efter frakørsel 15 Gevninge, er højre spor spærret, hvilket har medført store køer.

'Mange er i stedet kørt via rute 155, hvor der også er proppet med biler fra til- og frakørslerne ved Gevninge og gennem Gevninge By', skriver mediet på Twitter.

Flere politikredse landet over melder om, at regn- og smeltevand er begyndt at samle sig i lavninger på vejene.

Alle bilister bedes derfor være varsomme.

På Holbækmotorvejen er der lige nu forlænget rejsetid på op til 50 minutter som følge af oversvømmelserne, melder Vejdirektoratet.

B.T. følger udviklingen.