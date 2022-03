En ødelagt nattesøvn kombineret med forhøjet risiko for at udvikle Alzheimers og demens samt et øget stressniveau er ikke ligefrem noget, de fleste går og drømmer om.

Men ikke desto mindre så er det lige præcis virkeligheden for beboerne i over 4.400 husstande langs motorvejen i Odense.

Det slår en rapport udarbejdet af Rambøll for Odense Kommune fast.

I alt 4.402 husstande bliver nemlig hver dag udsat for så meget støj fra motorvejen, at det overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj, som ligger på 58 dB. Og det kan få store sundhedskonsekvenser for alle beboerne i de over 4.400 husstande.

Derfor har Odense Kommune skrevet en henvendelse til Transportministeriet med en bøn om at finde en løsning på støjproblemerne i Odense. Og til det kommende byrådsmøde skal det besluttes, om henvendelsen skal sendes afsted.

Det fremgår af dagsordenen for det kommende byrådsmøde i Odense.

B.T. har ad flere omgange kunnet fortælle om beboere i Odense-forstæderne Fraugde, Højby, Hjallese Lindved, Dyrup med flere, der dagligt oplever stadig stigende støj fra motorvejen.

Støjen har blandt andet for Elin Andersen betydet, at hun sammen med sin mand er begyndt at lede efter et andet sted at bo.

Løsningen på støjproblemerne skal Transportministeriet dog ikke finde på helt alene.

I forbindelse med Rambøll-rapporten er der nemlig opridset en række løsningsforslag, som vil kunne dæmpe støjen hos de mange støjplagede borgere. Her nævnes blandt andet ad flere omgange mulighederne for at opsætte støjvolde og støjskærme.

En løsning, som indebærer en markant hastighedsnedsættelse til 90 kilometer i timen for personbiler, bliver også nævnt som en måde at nedbringe støjen med en til tre decibel.

Håbet med henvendelsen fra kommunen er, at støjproblemerne i Odense tages med i overvejelserne, når forhandlingerne om midlerne til den kommende infrastrukturplan for 2035 sættes i gang. Byrådet træffer beslutning til det kommende byrådsmøde onsdag.