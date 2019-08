I den første uge af det nye skoleår modtog Midttrafiks kundeservice over 400 opkald.

Det er en stigning på 60 procent i forhold til sidste år, hvor Midttrafik besvarede 273 henvendelser.

De mange opkald skyldes blandt andet beskæringer af de blå bussers rutenet og mange aflysninger af Aarhus Letbanes tog.

Det skriver Stiften.dk.

»Der er kunder, der oplever, at de enten har fået længere rejsetid, måske med et ekstra skift, eller at de kommer til at få mere ventetid på deres samlede rejse. Det er klart, at det er til stor frustration for kunderne,« siger koordinator Laura Thomsen fra Midttrafiks kundservice.

Sidste efterår vedtog regionsrådet i Region Midtjylland en voldsom besparelse af den offentlige transport i området.

Efterfølgende er finansieringen af 36 busruter i Midtjylland blevet helt eller delvist bremset.

Det er dog ikke kun besparelserne på busruterne, der får de mange kunder til at gribe knoglen og ringe ind til Midttrafik.

Også Letbanen er rod til frustration blandt kunderne.

Letbanestrækningen til Grenaa åbnede 30. april.

Midttrafiks Laura Thomsen udtaler til Stiften.dk, at klagerne over letbanen ofte drejer sig om, at driften af letbanen er ustabil, samt at man har haft tekniske udfordringer med at få driftsinformation ud til kunderne.

Midttrafik og Aarhus Letbane arbejder sammen om at få forbedret kundeinformationen.