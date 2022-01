Letbanen i Odense har efterhånden været mange år undervejs.

Og i de år har opbakningen til det nye, offentlige transportmiddel ændret sig markant – og ikke til det bedre.

Det viser en undersøgelse udført af Megafon på vegne af Odense Letbane.

Faktisk så har opbakningen til det noget omfattende projekt været faldende, næsten lige siden arbejdet gik i gang, og ifølge den nye undersøgelse er under halvdelen af odenseanerne nu positivt stemte overfor letbanen.

33 procent er direkte imod letbanen.

Alligevel er Odense Letbane stadig tilfreds med resultaterne. Der er nemlig fortsat flere tilhængere, end der er modstandere af letbanen, fremgår det af undersøgelsen.

»Vi kan være tilfredse med, at letbanen stadig nyder større opbakning end det modsatte. Og så må vi have tiltro til, at opbakningen igen vil stige, når letbanen kommer i gang, og odenseanerne selv kan opleve, hvor nem og komfortabel den er som transportmiddel,« siger Steen Lykke, der er fungerende direktør ved Odense Letbane, i et nyhedsbrev udsendt af Odense Letbane.

Det er sjette år i træk, at Megafon har taget temperaturen blandt odenseanerne på vegne af Odense Letbane. I alt 400 borgere og 250 erhvervsdrivende har svaret på undersøgelsen i denne omgang.

Men selvom opbakningen til transportmidlet er faldet fra at ligge på 51 procent i 2020 til i 2021 at ligge på 44 procent, så er 2021 ikke det år, hvor opbakningen har været lavest.

Der skal vi nemlig tilbage til 2018.

Her var anlægsarbejdet på sit højeste, og store dele af byen var påvirket af byggeriet. På det tidspunkt bakkede kun 39 procent af det adspurgte op om projektet, mens 42 procent var direkte imod projektet.

»Vi ved fra andre anlægsprojekter, at modstanden ofte er højest, når byggeriet topper, mens opbakningen stiger i takt med, at anlægget bliver færdigt. Vi har hidtil set samme udvikling her hos os – om end opbakningen senest er faldet lidt, hvilket formentlig kan hænge sammen med den forsinkede åbning af letbanen,« siger Steen Lykke.