Kører du normalt af Rugårdsvej, når du skal ind til Odense?

Så skal du nok forberede dig på at finde en ny rute snarest muligt.

Fra mandag og helt frem til midten af december bliver et stykke af den stærkt trafikerede Rugårdsvej nemlig ensrettet. Og det betyder, at bilister, som ellers gerne ville benytte Rugårdsvej ind til midten af byen, må tænke i andre baner.

Det oplyser Odense Kommune.

Årsagen til ensretningen er, at der på en forholdsvist kort strækning skal laves kloakarbejde. Og det arbejde kommer altså til at strække sig helt ind til midten af december.

Bilister vil dog kunne foretage en omkørsel via Fjordsgade og Vestre Stationsvej i perioden, hvor Rugårdsvej er ensrettet.

På billedet herunder ses en illustration af, hvor kloakarbejdet og dermed også ensretningen kommer til at foregå.

På billedet ses det, at der ikke er tale om en lang strækning, men ikke desto mindre kommer arbejdet med kloakkerne til at betyde, at bilister altså i over en måned ikke kan køre direkte via Rugårdsvej og ind til midtbyen.