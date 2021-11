Østjyske Motorvej er spærret i sydgående retning ved <49> Aarhus S i forbindelse med et uheld.

Det bekræfter vagtchefen for Østjyllands Politi til B.T.

»21.50 fik vi en melding om et færdselsuheld. I starten troede vi, at det var et solouheld, men da vi kommer ud finder vi ud af, at to parter er involveret,« forklarer vagtchefen til B.T.

På grund af uheldet skal man forvente længere rejsetid på strækningen.

Politiet og beredskab er fortsat på stedet.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade, lyder det yderligere.

Vejdirektoratet oplyser på deres trafikkort, at vejen forventes tidligst genåbnet 23:50.

B.T. følger sagen.