Opdatering: Øresundsbroen er nu genåbnet, men der er stadig trafik, som skal afvikles.

Øresundsbroen er spærret i retningen mod Danmark, da en lastbil har udløst en højdealarm.

Lastbilen er af en sensor i betalingsanlægget blevet målt til muligvis at være for høj, men lastbilen er alligevel kommer igennem, men er bragt til standsning på Peberholm.

Det oplyser Øresundsbroen til B.T.

»Han holder nu sammen med 150 andre biler ude på Peberholm. Vi har nu sendt folk ud for at måle lastbilen, for at se om han kan komme igennem.«

»Vi skal nu have ham hurtigst muligt ud i nødsporet, for hvis han bare køre igennem tunnelen og er for høj, så kan rive kameraer og ventilation ned fra loftet.«

Man forventer, at det mindst kommer til at tage en halv time, før trafikken kører igen.