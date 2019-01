Øresundbroen er lige nu lukket i retning mod Danmark på grund af risiko for nedfald af istapper på højbroen.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Øresundbroen er lige nu lukket i retning mod Danmark på grund af risiko for nedfald af istapper på højbroen. Forventer at åbne igen cirka 14.45!

Broen forventes åben igen klokken cirka 14.45.

På Øresundsbroens egen Twitter-profil fremgår det, at det er istapper fra skråkablerne på broen, der er i fare for at falde ned.

