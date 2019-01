Øresundsbroen er lukket i begge retninger, efter overvågningskameraer har vist, at kørebanen er blevet ramt af is.

Det oplyser Øresundsbroen kommunikationsansvarlige Jens Genders til B.T.

Årsagen til den nedfaldne is er, at solen har stået klart ned på den is, der ligger på skråkablerne. Det har resulteret i, at isen er faldet ned på kørebanen.

Broen forventes tidligst at åbne for trafikken igen klokken 15.00, men det er indtil videre et tidligt estimat.

Øresundsbroen lukket i begge retninger på grund af risiko for nedfalden is på kørebanen! #p4trafik — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) January 23, 2019

Pressechefen forklarer desuden, hvordan de har teknikere på vej ud på broen, der skal kunne foretage en mere præcis vurdering af, hvornår broen kan åbnes igen.

Det er anden dag i streg, at der er risiko for nedfalden is på kørebanen.

Tirsdag var broen lukket i cirka en time, inden der igen kunne køres på broen.

