Det er i øjeblikket ikke muligt at køre fra Danmark til Sverige eller omvendt.

Øresundsbroen er nemlig lukket.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Øresundsbroen er spærret på grund af 'tekniske problemer', lyder det. Vejdirektoratet oplyser til slut, at broen forventes genåbnet klokken 20.

Foto: Byrd / M JJ.

Foruden bilister, er det heller ikke muligt at krydse broen med tog, oplyser DSB.

Øresundsbroens pressevagt fortæller til Ritzau, at de 'tekniske problemer' dækker over, at broens overvågningssystem er ude af drift.

Ifølge Vejdirektoratet er der ingen meldinger om trafikproblemer som følge af spærringen. Bilister bliver også ledt af ved den sidste afkørsel, 16 Lufthavn Ø, inden broens begyndelse.

