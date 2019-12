Øresundsbroen er igen åben. Et færdeselsuheld tidligere mandag aften var årsag til, at juletrafikken mellem Danmark og Sverige blev forsinket.

Øresundsbroen var spærret af i begge retninger. Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

Uheldet, der skete kl 19:15 i retning mod Sverige, involverede to biler. I første omgang blev broens ene spor spærret.

Men for at få redningskøretøjer frem, var politiet i en periode nødt til at spærre broen i begge retninger.

Mandag aften er Øresundsbroen lukket på grund af et trafikuheld. Foto: MJJ/Byrd Vis mere Mandag aften er Øresundsbroen lukket på grund af et trafikuheld. Foto: MJJ/Byrd

Ulykken var årsag til en del kø. Som Henrik Svejstrup siger:

»Der er et steady flow på broen, så når vi lukker bommen, dannes der hurtigt kø.«

Ifølge vagtchefen kom ingen mennesker til skade ved uheldet.

Det er i retningen mod Sverige at uheldet er sket. Foto: MJJ/Byrd Vis mere Det er i retningen mod Sverige at uheldet er sket. Foto: MJJ/Byrd